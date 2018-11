Alexandru Baisanu despre alegerea primarilor in doua tururi: revenirea la democratia originala VIDEO

Baisanu a explicat ca intr-o democratie veritabila alesii locali trebuie sa aiba reprezentativitate, sa fie votati de peste 50% din alegatori si nu de 10% sau 18%, cum se intampla in prezent.

Presedintele ALDE Suceava, deputatul Stefan Alexandru Baisanu, a vorbit joi despre decizia parlamentarilor din acest partid de a vota in favoarea proiectului care prevede alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, proiect sustinut de Opozitie si respins de cei din PSD. Baisanu a explicat ca intr-o democratie veritabila alesii locali trebuie sa aiba reprezentativitate, sa fie votati de peste 50% din alegatori si nu de 10% sau 18%, cum se intampla in prezent. Liderul ALDE Suceava a precizat ca in prezent alesii locali nu au reprezentativitate, fiind desemnati primari si cu 5% din voturilor celor prezenti la urne. Proiectul de lege privind revenirea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin a intrat, miercuri, la votul final in Camera Deputatilor, cu propunere de respingere.Pentru ca in favoarea sa au votat si cei de la ALDE, spre stupoarea parlamentarilor PSD, propunerea de respingere nu a intrunit numarul necesar de voturi, astfel ca proiectul a fost retrimis pentru dezbatere la comisiile de specialitate, urmand ca legea sa revina la vot final in plen.