Alexandru Baisanu, discurs emotionant in Parlament despre Bucovina si ziua ei VIDEO

Deputatul ALDE, Stefan Alexandru Baisanu, a tinut miercuri un discurs emotionant in Parlamentul Romaniei, subiectul fiind Ziua Bucovinei si aceasta zona istorica a Romaniei. In postura sa de initiator al proiectului de lege prin care Ziua Bucovinei a devenit oficial sarbatoare pe 28 noiembrie, Baisanu a multumit inca o data colegilor parlamentari pentru ca au votat acest proiect. El a declarat ca a fost un gest de intelegere si de respect pentru Bucovineni si pentru o zona importanta a Romaniei. A reamintit apoi despre Centenarul Unirii de anul viitor si a atras atentia ca tot in 1918 a avut loc si unirea Bucovinei cu Moldova si Tara Romaneasca. El a spus parlamentarilor ca aceasta unire trebuie sa insemne investitii in cultura, sanatate, educatie si nu in ultimul rand in infrastructura, Bucovina si bucovinenii avand nevoie de aceste investitii. Deputatul sucevean a avut si o intalnire cu ministrul Agriculturii, Petre Daea, si a discutat despre investitii in acest domeniu, in Bucovina, dar si despre subventiile crescatorilor de animale.