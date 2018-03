Alexandru Baisanu prepune organizarea unui referendum in urma caruia sa se stabileasca daca Romania trebuie sa fie republica prezidentiala sau parlamentara

Deputatul ALDE, Stefan Alexandru Baisanu propune organizarea unui referendum in urma caruia sa se stabileasca daca Romania trebuie sa fie republica prezidentiala sau parlamentara. Invitat la postul de televiziune Digi 24, Stefan Alexandru Baisanu a fost intrebat daca parlamentarii ALDE vor sutine sau nu restrangerea atributiilor presedintelui Romaniei, atunci cand vor fi rediscutate Legile Justitiei. "Am sa raspund intr-un cadru mai larg. Acum foarte mult timp, Platon spunea ca in lumea ideilor dreptatea, adevarul, drepturile individuale, fericirea, libertatea exista. Se vede treaba ca pe pamant, si cu atat mai mult in Romania, aceste drepturi devin nu copii de mana a doua, ci a cincea, a sasea sau a saptea, atata vreme cat in Romania nu se respecta drepturile individuale ale cetateanului. Extrapoland, este evident ca presedintele are rolul sau, Parlamentul are rolul sau. Cred ca una dintre marile probleme pe care le are Romania e ca este un stat semi-prezidential. Nu e nici catar nici magar", a spus Stefan Alexandru Baisanu.

Deputatul a spus ca in Statele Unite ale Americii presedintele are rolul primordial este "vioara intai", in timp ce in Germania presedintele nu are aceeasi putere, statul fiind condus de cancelar. "Iata doua state care functioneaza perfect, care au ales fie ca puterea sa fie in mana presedintelui, fie in mana parlamentului sau a premierului. Noi ne jucam de-a cine conduce, de-a cine are mai multe atributii. In opinia mea, si cred cu tarie in aceasta, cred ca e nevoie de un referendum, sa stabilim pentru totdeauna care este directia. Suntem republica prezidentiala, parlamentara sau continuam sa fim undeva la mijloc si sa lasam loc de interpretari si de galceava", a mai spus deputatul.