Alexandru Baisanu, proiect legislativ privind limitarea acordarii de ajutoare sociale

Nou proiect legislativ propus de deputatul ALDE de Suceava Stefan Alexandru Baisanu. Acesta propune, printre altele, ca persoanele care primesc ajutoare sociale si care in acelasi timp muncesc fara forme legale sau refuza un loc de munca sa piarda automat dreptul a mai incasa bani din ajutoarele oferite de stat. Baisanu spune ca in Romania, la acest moment, exista aproape 7 milioane de persoane asistate social, adulti si copii, dar mare parte din adulti nici nu sunt interesati sa isi gasseasca un loc de munca. 'Desi se plang de saracie, multi dintre acestia nu dau buzna cand li se ofera locuri de munca, preferand sa traiasca din ajutoare sociale de la stat decat sa se angajeze. Cel mai recent caz este cel sesizat de autoritatile prahovene, dupa ce au constatat ca 800 de oameni au renuntat la hrana pe care o primeau de la cantina sociala, dupa ce aceasta a fost conditionata de un numar de ore prestate de catre asistati, in folosul comunitatii. Dintre acestia, cel putin jumatate au refuzat sa munceasca intr-o luna, cat un muncitor obisnuit intr-o saptamana, mai exact 5 zile', a precizat deputatul. Circa 25.000 de persoane beneficiaza de ajutor social de peste 10 ani si Basanu crede ca 'Statul nu ar mai trebui sa incurajeze comoditatea celor care traiesc din ajutoarele sociale, ci mai degraba ar trebui sa se implice in angajarea lor'.