Alexandru Baisanu readuce in discutie organizarea unui referendum in Suceava pentru montarea de centrale termice de apartament VIDEO

Liderul ALDE Suceava, deputatul Stefan Alexandru Baisanu, readuce in discutie organizarea unui referendum in municipiul Suceava in vederea montarii centralelor termice de apartament subventionate de la bugetul Primariei. Asta in contextul in care recent primarul Ion Lungu a anuntat ca pretul gigacaloriei va creste pentru suceveni racordati la sistemul centralizat cu 35%. Baisanu s-a declarat uimit de anuntul facut de primarul Sucevei, mai ales ca in urma cu un an, in campania electorala, acesta dadea asigurari ca pretul nu va creste. Liderul ALDE Suceava spune ca Ion Lungu a ajuns purtatorul de cuvant al unei firme private, in speta Termonet si se comporta "ca un zapciu" care "jecmaneste oamenii in interesul unei societati private". Alexandru Baisanu spune ca subventionarea pretului caldurii pentru populatie de catre Primaria Suceava nu este o solutie viabila, plata acestor subventii putand determina falimentul primariei. Pe de alta parte, banii pot fi folositi pentru investitii in municipiu, crede Baisanu. Acesta spune ca si pretul apei reci va creste in municipiul Suceava, cu 18%. Liderul ALDE i-a reprosat primarului Ion Lungu ca inainte de alegeri a spus un lucru, iar dupa alegeri se intampla cu totul altceva si considera ca "nu este un gen de administratie corecta". El spune ca montarea unor centrale termice de apartament pe cheltuiala Primariei este solutia pentru Suceava si asta deoarece firma de distributie a energiei termice va intra in faliment.