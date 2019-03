Alexandru Baisanu, replica dura la adresa ministrului Transporturilor pe tema unei autostrazi in Moldova. Baisanu, solidar cu Stefan Mandachi

Replica dura a presedintelul ALDE Suceava, Stefan Alexandru Baisanu, catre ministrul Transporturilor Razvan Cuc, la o dezbatere cu membrii comisiei de transporturi din Camera Deputatilor. Conform stiripesurse.ro, Baisanu i-a transmis ministrului ca pozitia sa 'virulenta' si i-a recomandat sa ia in considerare 'apelul disperat' al moldovenilor privind nevoia alocarii de fonduri pentru autostrazi in regiune. Liderul ALDE Suceava se declara solidar cu initiative lui Stefan Mandachi care a construit din banii lui primul metro de autostrada din Moldova pentru a trage un semnal de alarma. 'Am impresia cateodata ca Moldova a ramas ca moneda de schimb, daca vin rusii sa avem ce sa le dam la schimb. Pe instrastructura mare am primit zero finante. Transilvania a primit undevaa la 60%, Bucurest-Ilfov undeva la 35%. Reactia mea este una virulenta si scoate in evidenta necesitatea de a se construi autostrazi si drumuri expres in Moldova. A plecat de la noi un mesaj simplu, un tanar sucevean a construit un metru de autostrada, ca semnal, personal ma raliez acestui fenomen. Moldova trebuie sa primeasca fonduri pentru autostrazi si infrastructura mare. Luati in considerare acest apel disperat al moldovenilor si sa cantarim mai bine unde dam banii si sa multumim toata Romania', i-a spus Baisanu lui Cuc, citat de stiripesurse. Ministrul care s-a plimbat pe santiere la Suceava cu pantofi de plus i-a replicat lui Baisanu ca: 'Obiectivele de investitii nu au coloratura politica', adica, nu i-a spus nimic ci doar a folosit un limbaj de lemn pentru a iesi din situatie si pentru a da impresia ca deputatul ALDE vrea sa politizeze subiectul. Este un demers repetat al deputatului sucevean catre factori de decizie de la Bucuresti pentru ca si Moldova sa aiba o autostrada care sa o lege de restul tarii.