Alexandru Baisanu revine asupra ideii sale de montare a centralelor termice individuale si vrea referedum pe aceasta tema

Vicepresedintele ALDE, deputatul sucevean Stefan Alexandru Baisanu, spune ca propunerea sa din ultima campanie electorala, aceea de a se organiza un referendum pentru renuntarea la sistemul centralizat si alocarea de subventii pentru montarea de centrale de apartament, ar trebui pusa in practica. Baisanu a explicat joi ca sistemul centralizat de termoficare este in impas in municipiul Suceava si s-a aratat surprins ca acum primarul Ion Lungu vorbeste de un referendum pe tema termoficarii in conditiile in care propunerea sa de acum doi ani a fost luata in deradere. Deputatul ALDE este de parere ca Suceava ar trebui ia exemplul altor localitati din tara precum Piatra Neamt, Galati, sau Alba Iulia, care au renuntat la sistemul centralizat si au decis sa mearga doar pe centrale de apartament.'Imi doresc o ultima subventie data tuturor cetatenilor pentru ca jucam pe doua planuri: cei care sunt conectati la sistemul centralizat se vor deconecta si vor primi bani pentru a-si cumpara si monta centrale termice de apartament iar cei care au deja centrale termice de apartament sa primeasca in cuantum exact ca ceilalti scaderi de impozite si taxe in limita aceleeasi sume', a declarat Stefan Alexandru Baisanu. Liderul ALDE a precizat ca in municipiul Suceava trebuie sa se faca un referendum dar unul in favoarea cetatenilor si ei sa raspunda daca sunt sau nu de acord cu montarea centralelor termice individuale pentru toti consumatorii casnici.