Alexandru Radulescu: Adoptarea bugetului a pus capat unui blocaj din administratie cauzat de 'demersul egoist al presedintelui'

Purtatorul de cuvant al PSD Suceava,deputatul Alexandru Radulescu, spune ca adoptarea bugetului a pus capat blocajului in care au ajuns administratiile publice locale si centrale din cauza unui 'demers egoist al presedintelui'. 'In sedinta comuna a Camerei Deputatilor si a Senatului Romaniei, s-a adoptat, pentru a doua oara, legea bugetului de stat pentru anul 2019 , situatie inedita, generata de presedintele Romaniei. Acesta, cu atitudine partinica, nefireasca pentru un presedinte ce ar trebui sa fie echidistant si coagulant al societatii, a contestat aceasta lege la Curtea Constitutionala utilizand mai degraba argumente de tip pamflet si nu de natura constitutionala sau economica. Important este faptul ca adoptarea bugetului a pus capat blocajului in care au ajuns administratiile publice locale si centrale din cauza acestui demers egoist al presedintelui. Mai important este faptul ca acest buget este cel mai ofertant din perioada post-decembrista a Romaniei: este fundamentat pe un PIB record, asigura toate cresterile salariilor, pensiilor, burselor, ajutoarelor sociale asumate, asigura finantari record pentru toate ministerele, asigura o crestere substantiala a sumelor destinate investitiilor si administratiilor publice locale si judetene. Si, mai ales, foarte important pentru noi sucevenii, acest buget prevede sumele necesare finantarii unor obiective din judetul Suceava sau din zona: bani pentru finalizarea centurii ocolitoare a Sucevei, pentru executarea centurii ocolitoare a Radautiului, pentru studiul de fezabilitate a centurii Falticeniului dar si pentru studiul de fezabilitate si proiectul tehnic al autostrazilor Targu Neamt-Targu Mures, Brasov-Bacau, al drumului de mare viteza Ploiesti-Pascani, al drumului expres Pascani-Siret, precum si pentru etapa de pregatire in vederea elaborarii studiului de fezabilitate pentru Autostrada Nordului. Sunt fapte usor de verificat printr-o simpla lectura a acestui Buget – evident pornind si de la premisa existentei dorintei si capacitatii de intelegere.Constat ca existenta acestei premise este o iluzie in cazul parlamentarilor si liderilor liberali suceveni, care persista in intentia de a insela permanent opinia publica. Ei persista in demagogia promovarii unor amendamente de finantare a unor obiective economice sucevene care sunt deja prevazute in legea bugetului, asa cum am mentionat anterior. Ei insista si pe promovarea ideii ca li se datoreaza dublarea valorii alocatiei copiilor cand de fapt, ipocrit, ei nu au votat legea bugetului care permite acest fapt. Mai ridicol este deputatul liberal care se lauda ca partidul sau a fortat de doua ori guvernarea PSD sa mareasca aceasta alocatie desi mai firesc ar fi fost sa faca acest lucru atunci cand colegii dumnealui de partid (PDL) se aflau la guvernare.Stiu ca judetul Suceava are o nevoie imperioasa sa fie racordat la o retea de autostrazi. Guvernul PSD-ALDE a inteles acest fapt, dovada fiind prevederile bugetare pe care le-am mentionat. Guvernul PSD-ALDE a inteles ca sunt foarte importante pentru confortul sucevenilor si drumurile judetene, dovada fiind faptul ca acest guvern a acordat Sucevei suma de 216.000.000 lei pentru reabilitarea a 9 drumuri judetene. Dar, la fel de important pentru confortul sucevenilor ar fi ca, in loc de a sta mereu cu mana intinsa la guvern, cei care conduc administratia publica judeteana sa se aplece mai insistent asupra rezolvarii problemelor care, in mod real, intra in sfera lor de competenta (de exemplu repararea podului de la Veresti, repararea drumurilor judetene aflate intr-o stare dezastroasa) poate chiar si renuntand la cheltuieli inutile cu infratiri si constituiri de asociatii cu scopuri fanteziste, fara niciun efect cuantificabil',a mentionat Radulescu intr-un comunicat de presa.