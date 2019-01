Altar de flori la capataiul Gabrielei Ripan si lacrimi pentru un destin frant la 20 de ani VIDEO

Sute de oameni au venit cu flori si coroane miercuri la biserica Sfanta Vineri din Suceava pentru a-i aduce Gabrielei un ultim omagiu. Toti erau cutremurati de aceasta tragedie.

Sute de oameni: prieteni, cunoscuti, rude si fosti colegi de-ai Gabrielei Ripan, au venit miercuri cu flori, cu coroane in maini si cu lacrimi in ochi la Biserica Sfanta Vineri din cartierul George Enescu, pentru a participa la slujba de pomenire a tinerei de 20 de ani. De dimineata, familia indurerata s-a strans in jurul ei si au plans-o, au plans-o intr-o tacere apasatoare si dureroasa, toti unul langa altul, uniti cum au fost mereu. Oamenii care au iubit-o au ridicat un adevarat altar de flori la capataiul celei plecate la ingeri atat de devreme. Cred ca sunt de prisos cuvintele in asemenea momente, mai ales pentru parintii indurerati si familie. Am vorbit insa cu oameni care au venit sa ii aduca un omagiu si toti spuneau ca Gabriela Ripan a fost un inger, o persoana cu bun simt si teama de Dumnezeu, o persoana care punea pret pe oameni. Multi dintre ei nu isi explicau de ce tanara a dat masina sa pe mana altui sofer, care nu era iubitul ei, cum s-a vehiculat, ci instructorul de fitness, si care, printre altele, nu a suferit nici o amputatie in urma teribilului accident. Gabriela nu obisnuia sa lase pe altcineva sa ii conduca masina si era un sofer precaut, spun apropiatii, tocmai de aceea sunt contrariati de ce la volan era altcineva, in speta tanarul de 19 ani care a produs tragedia. Dar asa a fost sa fie, cred...Am citit multe aberatii, comentarii prin presa si pe retelele de socializare, oamenii si-au dat cu parerea, au spus vrute si nevrute netinand cont de durerea acestei familii si ca practic un copil de 20 de ani, care avea tot viitorul in fata, si-a frant aripile in cateva secunde fatidice. S-au cautat vinovati pe retelele de socializare si s-a comentat mult despre faptul ca tanara avea o masina de lux, ca si cum daca ar fi fost intr-o Dacie sau in vreo rabla second hand, nu s-ar fi petrecut tragedia asta. Oameni buni, in fata mortii, in fata destinului si a lui Dumnezeu, in durere si disperare, suntem egali, indiferent de cati bani avem prin conturi! Nu as dori nimanui, nici celui mai inversunat comentator de pe Internet, sa fie in locul acestor parinti! In rest, oamenii te judeca, vrei nu vrei, dar cand vezi asa zisi reporteri, jurnalisti, deformatori de opinie (ca formatori nu poti sa le spui) care bat campii cu gratie doar pentru a face raiting, te ia greata instant! Au fost spune prea multe, s-a dat publicitatii si videoclipul acela socant de dupa accident, toate pentru a potoli setea de sange, de cancan si de nenoricire a unui anumit public de presa, din ce in ce mai numeros! A devenit un obicei, din pacate, la orice nenoricire, si culmea, asa se face raiting in tara asta, pe morti si raniti! Nu stiu daca e neaparat vina asa zisilor jurnalisti, cat vina publicului care cere si consuma asemenea stiri, dar asta e o alta discutie! Cert este ca un om bun, iubit de cei din jur, un inger, cum ii spuneau prietenii, a avut un astfel de destin brutal iar pierderea pentru familie si apropiati este imensa! Drum lin, printre stele, Gabriela Ripan, si Dumnezeu sa le dea putere parintilor tai!