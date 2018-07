Alunecari de teren la Brosteni, din cauza ploilor din ultima vreme

Alunecari de teren in satul Cotargasi, orasul Brosteni. Din cauza ploilor abundente din ultima perioada a avut loc o alunecare de teren, in zona numita "Arsita Plaiului", fiind afectata o suprafata de 2.500 metri patrati de fanete, existand riscul blocarii cursului paraului Cotargasi si totodata a drumului comunal 17C Cotargasi. De asemenea, exista riscul inundarii gospodariilor din zona. Autoritatile locale au informat localnicii si s-au pregatit utilaje pentru a se interveni in timp util in cazul agravarii situatiei. Pagubele produse ca urmare a alunecarii de teren nu au putut fi evaluate, acestea urmand a fi stabilite de catre o comisie din cadrul Primariei orarsului Brosteni.