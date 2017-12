Am auzit-o si pe asta! Flutur spera ca Mos Craciun sa finalizeze centura de ocolire a Sucevei

Cu alte cuvinte, dragi suceveni aveti de asteptat mult si bine pana cand investitia se va finaliza.

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, il asteapta pe Mos Craciun, ca noi toti, de altfel. Numai ca Flutur vrea nici mai mult nici mai putin ca Mosul sa ii indeplineasca promisiunea din campania electorala si sa finalizeze centura de ocolire a Sucevei. Asa a declarat Flutur marti, intr-o conferinta de presa, ca vrea centura de ocolire de la Mosul.Foarte tare declaratia si incurajatoare! Cu alte cuvinte, dragi suceveni aveti de asteptat mult si bine pana cand investitia se va finaliza. Si da, sa speram ca Mos Craciun va fi unul bun, ca in el avem baza nu in politicieni si in reprezentanti ai administratiei locale, si va termina centura. Dar ce nevoie ar avea Mosul de centura cand el zboara cu renii prin aer?! Poate un aeroport nou, un heliport, sau ceva pe care sa terizeze el cu saniuta zburatoare. Mai greu cu soseaua de ocolire, domnule presedinte, dar ne oprim aici cu comentariile ca este Postul Craciunului si trebuie sa fim mai intelegatori! Ma incearca acum o curiozitate:oare Mos Craciun o fi avand drept de vot?!