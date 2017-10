Ambasadorul Austriei in Romania, in vizita la Primaria Suceava Foto

Ambasadorul Austriei in Romania, Gerhard Reiweger, a fost la Suceava, la finele saptamanii trecute. El s-a intalnit la Primaria Suceava cu Ion Lungu, primar al municipiului. Timp de o ora, cei doi au discutat despre probleme de colaborare pe linie culturala, economica si administrativa.De asemenea, se are in vedere infratirea orasului Suceava cu un oras din Austria de marimea municipiului. 'Am convenit cu ajutorul ambasadei sa facem un parteneriat de infratire cu un oras din Austria de marimea Sucevei, de aproximativ 100.000 de locuitori. Am invitat pe Excelenta Sa, sa vina la Suceava in februarie 2018, cand vom sarbatori 630 de ani de atestare documentara a orasului', a declarat Ion Lungu.