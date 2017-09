Ambasadorul Ucrainei in Romania, la Suceava FOTO

Ambasadorul Ucrainei in Romania, Oleksandr Bankov, a avut o intrevedere cu Prefectul Judetului Suceava, Mirela Admonicai si subprefectul Silvia Boliacu, miercuri dimineata, la care s-au purtat discutii legate de colaborarea bilaterala intre cele doua state si minoritatea ucraineana traitoare in Romania. Ambasadorul a fost insotit de deputatul ucrainenilor in Parlamentul Romaniei, Nicolae Miroslav Petretchi, si de presedintele Uniunii Ucrainenilor din Judetul Suceava, inspectorul scolar Ilie Sauciuc. "Obiectivul nostru este sa deschidem Romania catre ucraineni", a precizat de la bun inceput ambasadorul Ucrainei in Romania, aratandu-se interesat de perspectivele dezvoltarii turismului transfrontalier si de organizarea unor evenimente de amploare, in parteneriat. "Dorim sa aducem Romania mai aproape de Ucraina prin turism, si prin colaborari bilaterale, prin participarea la evenimente de amploare pe plan national", a declarat ambasadorul. El a explicat ca, mai ales in partea centrala a Ucrainei, din cauza lipsei de informare, exista o perceptie gresita asupra Romaniei, intrucat ucrainenii nu cunosc transformarile Romaniei dupa 1990 si cele de dupa aderarea ei la Uniunea Europeana. In acest context, ambasadorul este de parere ca, printr-o strategie corecta colaborarea romano-ucraineana, va putea schimba in plan pozitiv aceasta perceptie. Referitor la impresiile pe care si le-a format in legatura cu felul in care este perceputa minoritatea ucraineana din Romania, ambasadorul a precizat ca, peste tot unde a facut vizite, la Baia Mare, Satu Mare se vede "o evolutie de amploare". In acest context, prefectul Judetului Suceava, Mirela Adomnicai, si-a exprimat interesul pentru o colaborare mai indeaproape cu deputatul ucrainenilor din Romania in Parlamentul Romaniei, dorind mai mult sprijin in acest sens pentru comunitatea ucrainenilor din judetul Suceava. Ea a spus ca in judetul Suceava exista zece etnii conlocuitoare, cele mai numeroase fiind ucraineana si polona si ca nu au fost probleme cu privire la respectarea drepturilor ucrainenilor. "Am convenit ca minoritatea ucraineana poate deveni mai vizibila, de aceea imi doresc mai multa implicare si din partea reprezentantilor locali ai minoritatii, si din partea reprezentantului minoritatii in Parlamentul Romaniei. De asemenea, va rog sa contati pe sprijinul meu". La randul sau deputatul Nicolae Miroslav Petretchi s-a aratat deschis in sensul unei colaborari mai intense cu etnia ucraineana din judetul Suceava, precizand ca isi doreste sa faca mai mult pentru toate comunitatile ucrainene din Romania, rasfirate in 12 judete al Romaniei.

La finalul intrevederii, ambasadorul Ucrainei in Romania, Oleksandr Bankov si-a exprimat satisfactia de a fi gasit deschidere la nivelul Prefecturii Suceava: "Ma bucur ca am avut aceasta intalnire, nu va fi ultima vizita, sper sa avem o colaborare cat mai buna, ca prieteni si parteneri. Vom gasi impreuna idei de colaborare cu comunitatea ucraineana, vom mari numarul activitatilor si prezenta noastra pe plan regional si vom stabili legaturi mai stranse cu Ucraina in ce priveste problema fortei de munca, nevoile culturale, schimb de evenimente. Avem spatiu de manevra pentru a dezvolta relatii de colaborare cu judetul dvs".