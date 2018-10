Ambulatoriul spitalului din Siret va fi extins si modernizat cu fonduri europene

Investitie de 2,3 milioane de euro, fonduri europene, pentru extinderea si dotarea cu aparatura medicala noua a ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Boli Cronice Siret. Anuntul a fost facut de primarul orasului Siret, Adrian Popoiu, care a precizat ca investitia vizeaza construcția unei cladiri noi, dotata cu aparatura medicala performanta. Ambulatoriul va gazdui patru servicii medicale nou infiintate: cardiologie, neurologie, acupunctura, imagistica (CT si osteodensitometru). De asemenea, se are in vedere cresterea capacitatii de tratare a ambulatoriului de recuperare fizica si balneologie, prin infiintarea a doua noi servicii: hidroterapia (bazin cu apa sarata) si recuperarea motorie digitala, dar si dezvoltarea celor existente. 'Se preconizeaza ca evaluarea acestui proiect va dura cateva luni, astfel incat speram ca in primavara sa demaram implementarea proiectului', a precizat Adrian Popoiu.