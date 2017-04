Amenda de 20.000 de lei si material lemnos confiscat, la Frasin. Duminica, ora 18.00, o patrula din cadrul Politiei orasului Frasin a oprit pentru control la intersectia DN 17, cu DJ 177A, in centrul localitatii, autoutilitara cu semiremorca condusa de un barbat de 39 de ani, din municipiul Campulung Moldovenesc, care transporta material lemnos, respectiv cherestea de esenta rasinoase. In urma verificarii documentelor prezentate de conducatorul auto, politistii au constatat faptul ca, numarul de inmatriculare al semiremorcii care transporta cherestea consemnat in avizul de insotire este diferit de cel existent in baza de date. In cauza s-a dispus confiscarea materialului lemnos transportat in volum de 38,725 m.c. cherestea rasinoase si o valoare de circa 20.000 de lei, care a fost predat in custodia Ocolului Silvic Frasin si sanctionarea contraventionala cu amenda in cuantum de 20.000 lei a firmei transportatoare.