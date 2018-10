Amenda de 5.000 lei pentru 120 pachete cu tigari

Un sofer a fost amendat cu 5.000 lei dupa ce a fost prins cu 120 pachete cu tigari, de provenienta ucraineana. Miercuri dupa-amiaza, in jurul orei 16.00, pe sensul de intrare in tara la P.T.F. Siret, s-a prezentat un cetatean ucrainean, in varsta de 45 de ani, conducand un microbuz marca Mercedes. Existand suspiciuni ca acesta ar transporta tigari, echipa comuna, formata din politisti de frontiera si lucratori vamali, a efectuat un control amanuntit asupra autovehiculului, persoanei si bagajelor.

Astfel, a fost descoperita ascunsa si nedeclarata, in vederea sustragerii de la controlul vamal, intr-un loc special amenajat in peretele lateral al microbuzului, cantitatea de 120 pachete de tigari, de provenienta ucraineana.

Tigarile in valoare de 180 lei au fost ridicate in vederea confiscarii, iar soferul a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 5.000 lei.