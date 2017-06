Polititii cu confiscat 7,47 m.c. cherestea de esenta rasinoase in valoare de circa 3.700 lei, care a fost predata in custodie Ocolului Silvic Crucea.

Amenda de 6.000 de lei pentru un tanar care transporta ilegal lemne. Marti, ora 20.00, o patrula din cadrul Politiei orasului Brosteni, a oprit pentru control, pe DN 17B, autoutilitara cu semiremorca condusa de un tanar de 22 de ani, din judetul Neamt, care transporta material lemnos. In urma verificarii documentelor, politistii au constatat neconcordante privind cantitatea de material lemnos transportata si cea din documente, motiv pentru care, s-a solicitat sprijinul specialistilor Ocolului Silvic Crucea, care, in urma inventarierii, au stabilit faptul ca, tanarul transporta cantitatea de 10,93 m.c. cherestea si nu 3,46 m.c. conform avizului de insotire. In cauza, s-a dispus sanctionarea contraventionala a conducatorului auto cu amenda in cuantum de 6.000 de lei pentru incalcarea prevederilor Legii nr.171/2010 si confiscarea cantitatii de 7,47 m.c. cherestea de esenta rasinoase in valoare de circa 3.700 lei, ce a fost predata in custodie Ocolului Silvic Crucea.