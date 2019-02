Amenda si cinci ani interdictie de a intra in in Romania pentru un ucrainean prins cu tigari de contrabanda FOTO

In Punctul de Trecere a Frontierei Siret pe sensul de intrare in tara, s-a prezentat, in noaptea de miercuri spre joi, cetateanul ucrainean M.M., in varsta de 37 de ani, conducand un microbuz marca Mercedes Benz, inmatriculat in Ucraina.

Politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat un control amanuntit asupra microbuzului, persoanei si bagajelor.

Tigarile in valoare de 690 lei au fost ridicate în vederea confiscarii, iar șoferul a fost sancționat contravențional cu amenda in valoare de 5.000 lei.

Totodata, impotriva cetațeanului ucrainean s-a luat masura interzicerii intrarii in Romania, pe o perioada de 5 ani.