Amendat cu 5.000 de lei dupa ce a fost prins in Vama Siret cu 170 pachete cu tigari. In noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 02.00, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, pe sensul de intrare in tara, cetateanul roman A. Vasile, in varsta de 46 de ani, conducand un autoturism marca Hyundai. Actionand in baza unei analize de risc, politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat un control amanuntit asupra autoturismului, persoanei si bagajelor. Astfel, a fost descoperita ascunsa si nedeclarata, in vederea sustragerii de la controlul vamal, in semiaripi si bancheta din spate ale autoturismului, cantitatea de 170 pachete cu tigari, de provenienta ucraineana.Tigarile in valoare de 230 lei, au fost ridicate in vederea confiscarii, iar soferul a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 5.000 lei. Tot ieri, pe timpul unor misiuni de supraveghere si control la frontiera de stat, politistii de frontiera din cadrul Sectorului PF Vicovu de Sus, au descoperit cinci colete cu tigari, de provenienta ucraineana, in zona de responsabilitate. Coletele au fost transportate la sediul politiei de frontiera, unde s-a constatat ca este vorba de 2.490 pachete, marca Marble, in valoare de 29.200 lei. Intreaga cantitate de tigari a fost ridicata in vederea confiscarii, iar in continuare se desfasoara cercetari, in vederea identificarii persoanelor implicate si tragerea la raspundere a acestora.