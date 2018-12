Amendat cu 5.000 lei dupa ce a fost prins in Vama Siret cu 450 pachete cu tigari

Un barbat de 61 de ani, cu cetatenie romana, a fost amendat cu 5.000 lei dupa ce a fost prins cu 450 pachete cu tigari. Acesta s-a prezentat joi, in jurul orei 14.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, conducand un microbuz Ford Tranzit, inmatriculat in Romania.

Politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat un control amanuntit asupra autovehiculului, persoanei si bagajelor.

Astfel, a fost descoperita ascunsa si nedeclarata, in vederea sustragerii de la controlul vamal, in compartimentul marfa al autovehiculului, cantitatea de 450 pachete cu tigari, de provenienta ucraineana.

Tigarile in valoare de 675 lei a fost confiscata, iar soferul a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 5.000 lei.