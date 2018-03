Amenzi de 146.000 lei aplicate de Garda Forestiera Suceava de la inceputul lunii martie FOTO

Conform sefului Garzii Forestiere Suceava, Mihai Gasparel, cele mai multe abateri s-au constatat in zona Vama, Malini si Rasca.

Garda Forestiera Suceava a efectuat, de la inceputul lunii martie si pana in prezent, peste 100 de controale. Avand in vedere stratul de zapada existent in mare parte din judetul Suceava, s-au efectuat doua inspectii de fond si sase controale de exploatare forestiera, prin care s-a constatat taierea ilegala a peste 32 mc masa lemnoasa, cu o valoare de peste 13.600 lei. Pentru sanctionarea vinovatilor pentru taierea arborilor s-a depus la institutiile abilitate o sesizare penala pentru un prejudiciu de peste 5.000 lei. Pentru a preveni punerea pe piata a lemnului taiat ilegal, s-au efectuat controale la peste 40 de operatori economici. "Aceste controale au avut atat rolul de a constata abaterile de la legislatie cat si de a-i informa pe cei care lucreaza in domeniu despre prevederile legale si despre necesitatea de a urmari permanent trasabilitatea lemnului", declarat seful Garzii Forestiere Suceava, Mihai Gasparel.

La firme s-au efectuat 25 de controale privind respectarea legislatiei silvice si 29 de actiuni pentru instituirea unui cadru organizatoric care sa permita urmarirea continua a provenientei si circulatiei materialului lemnos. Pe langa aceste actiuni s-au efectuat si 36 de verificari ale indeplinirii conditiilor necesare pentru ca operatorii economici sa poata exploata masa lemnoasa si doua verificari la producatorii de mobila. Pentru neregulile in domeniu constatate la o firma de exploatare forestiera, i s-a propus retragerea atestatului de exploatare. La controalele efectuate s-au aplicat 38 de amenzi, cu o valoare de 146.000 lei. In multe cazuri, pentru faptele contraventionale constatate s-au aplicat avertismente, au fost instruiti cei verificati referitor la prevederile legii si s-au dat termene in care sa se remedieze abaterile constatate. S-au confiscat fizic si valoric 2.649 mc material lemnos, cu o valoare estimata la peste 1600 mii lei. Daca la transportul materialelor lemnoase, au fost aplicate sanctiuni mai ales pentru transportul unei cantitati mai mari de lemn decat cea din documente, la operatorii economici s-au constatat numeroase abateri de la normele care trebuie sa previna "albirea" lemnului primit la negru: stocuri fizice de material lemnos mai mari decat cele scriptice sau emiterea codurilor unice din alte locatii. Conform sefului Garzii Forestiere Suceava, Mihai Gasparel, cele mai multe abateri s-au constatat in zona Vama, Malini si Rasca. Controalele vor continua, cu accent pe identificarea sursei lemnului pus pe piata in mod ilegal.