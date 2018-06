Amenzi de aproape 15.000 lei aplicate de politistii rutieri suceveni, intr-o singura zi

26 de amenzi au fost aplicate pentru incalcarea regimului legal de viteze.

Politistii rutieri au aplicat intr-o singura zi amenzi in valoare de aproape 15.000 de lei. Astfel, in data de 19 iunie, Politia municipiului Radauti, in cooperare cu Politia orasului Vicovu de Sus a organizat o actiune pe raza de competenta, pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere grave. In cadrul actiunii au fost testati cu aparatul etilotest 38 de conducatori auto. Au fost aplicate 44 de sanctiuni contraventionale, din care 26 pentru incalcarea regimului legal de viteza. De asemenea, au fost retinute doua permise de conducere, ambele pentru depașirea regimului legal de viteza."Politistii atrag inca o data atentia tuturor participantilor la trafic sa respecte legislatia rutiera, pentru a preveni tragediile generate de evenimentele rutierea", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.