Amenzi de peste 100.000 de lei aplicate de Garda Forestiera Suceava, intr-o saptamana

Garda Forestiera Suceava a avut in ultima saptamana o activitate sustinuta de verificare a respectarii regimului silvic pe raza judetului Suceava.Pe langa controalele in exploatarile forestiere sau in cantoanele silvice, s-au efectuat controale privind circulatia materialelor lemnoase pe drumurile publice si la operatorii economici care prelucreaza/depoziteaza/comercializeaza material lemnos.

In total, s-au identificat 25 de cazuri de incalcare a legislatiei in vigoare, pentru care s-au aplicat amenzi in valoare de 102.000 lei. In afara de lemnul confiscat fizic, s-au confiscat valoric aproape 200 mc de lemn rotund, 186 mc cherestea rasinoase, cu o valoare de 241.000 lei. Majoritatea controalelor care au vizat operatori economici au fost efectuate impreuna cu politistii suceveni, in cadrul planurilor de actiune comune.

"Un caz care ne-a atras atentia a fost cel constatat de delegatii Garzii Forestiere Suceava la un operator economic din Brodina.Operatorul economic a semnat reprimirea unei partizi la sfarsitul anului trecut, fara a fi consemnat stocul de lemn ramas in partida respectiva. Ulterior reprimirii partizii, a transportat materialul lemnos din padure in depozit. Doar ca, in cazul acesta, legile in vigoare considera lemnul fara provenienta legala astfel incat s-a impus confiscarea cantitatii de 77,7 mc lemn rotund rasinoase, cu o valoare estimata la 19036 lei. Pentru expedierea de material lemnos fara provenienta legala a fost aplicata si o amenda de 5000 lei. Repetam recomandarea ca operatorii economici forestieri sa fie foarte atenti la documentatiile legate de autorizarea, predarea si reprimirea partizilor forestiere, la intocmirea avizelor de insotire a materialului lemnos, pentru ca un lemn, pe care il considera recoltat legal la un moment dat, isi poate pierde provenienta legala prin nerespectarea obligatiilor impuse de legislatia in vigoare", a declarat Mihai Gasparel, seful Garzii Forestiere Suceava.