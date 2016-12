Amenzi de peste 100.000 lei, date de politistii suceveni de Craciun

In cadrul actiunii au fost aplicate 206 sanctiuni contraventionale.

In zilele de Craciun, la nivelul judetului Suceava, zilnic, peste 250 de politisti au actionat, suplimentar fata de dispozitivul zilnic, in special, in locurile unde au avut loc manifestari religioase, in zonele cu aflux mare de public, precum si pe principalele drumuri nationale si europene, in vederea evitarii oricaror evenimente nedorite si pentru fluidizarea traficului si diminuarea riscului rutier. "Masurile luate de politistii care au actionat pentru pastrarea ordinii si sigurantei publice, sigurantei rutiere si a transporturilor feroviare au facut ca oamenii sa se bucure in liniste de sarbatoarea Craciunului. Prezenta activa a politistilor, in zilele Craciun, a facut ca numarul infractiunilor savarsite cu violenta si cele de natura judiciara sa se situeze, la nivel national, sub media anului trecut(o scadere de 24%)", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.

Politistii au actionat si pe principalele drumuri nationale si europene, astfel incat nu au existat drumuri blocate sau persoane ramase blocate in trafic. In aceasta perioada (24 - 26 decembrie) politistii au intervenit la 248 de evenimente sesizate, fiind constatate 80 de infractiuni. Au fost constatate 35 de infractiuni contra persoanei, 23 de infractiuni contra patrimoniului, 18 infractiuni contra sigurantei rutiere si doua infractiuni la legi speciale. Au fost cercetate pentru savarsirea de fapte penale 34 de persoane, fata de doi dintre acestea fiind dispuse masuri preventive privative de libertate. Au fost aplicate 206 sanctiuni contraventionale in valoare totala de aproape 100.000 lei. De asemenea, au fost suspendate 32 permise de conducere si au fost retrase patru certificate de inmatriculare. Politistii sunt prezenti la datorie pentru prevenirea faptelor antisociale, mentinerea linistii publice si pentru a-i descuraja si sanctiona pe cei care incalca regulile de conduita sociala. "Politistii va recomanda sa adoptati o maniera prudenta de conducere, circulati cu viteza adaptata permanent conditiilor concrete din trafic si evitati efectuarea depasirilor periculoase.Nu va urcati la volan, daca ati consumat bauturi alcoolice! Pe langa posibilitatea producerii unui accident rutier, soferii care conduc sub influenta bauturilor alcoolice trebuie sa stie ca risca si inchisoarea de la unu la cinci ani, aceasta fiind sanctiunea prevazuta de lege pentru cei depistati in trafic cu o imbibatie alcoolica de peste 0,8 g/l alcool pur in sange. De asemenea, pe timpul cercetarii permisul este retinut fara drept de circulatie.Respectati regimul legal de viteza, intrucat viteza excesiva si cea neadaptata la conditiile meteo, de drum sau trafic, reprezinta principalul factor generator al accidentelor rutiere in Romania.Respectati-va partenerii de drum, pastrati-va calmul si nu uitati politetea rutiera!

Oboseala la volan este extrem de periculoasa. Este de ajuns o singura fractiune de secunda, moment in care pot aparea atipirea si, implicit, pierderea controlului vehiculului. De aceea, la primele semne de oboseala(stare de moleseala, clipire frecventa, incetosarea privirii) trebuie sa intrerupeti calatoria si sa parcati autovehiculul intr-un loc sigur(de preferat o parcare amenajata). Odihniti-va pana la refacerea totala a capacitatilor psiho - motorii necesare conducerii in siguranta. Luminile de intalnire sa fie aprinse ziua pe toate categoriile de drumuri. Atentie deosebita necesita si sistemul de ventilatie-dezaburire a parbrizului si luneta masinii care trebuie sa functioneze foarte bine. Si pietonilor li se recomanda sa-si sporeasca atentia, sa evite pe cat posibil folosirea partii carosabile, mai ales dupa lasarea intunericului si in conditii de vizibilitate redusa, sa se asigure temeinic inaintea traversarii drumurilor si sa procedeze la efectuarea acesteia numai dupa ce sunt siguri ca se poate face in conditii de siguranta", a completat Ionut Epureanu.