Amenzi de peste 120.000 lei date de politisti in urma unor controale la societi comerciale si producatori agricoli. In perioada 03- 04 octombrie, Serviciul de Investigarea Criminalitatii Economice Suceava, a organizat o actiune pe raza judetului, pe linia prevenirii si combaterii evaziunii fiscale si a comertului ilicit cu produse agroalimentare. In cadrul actiunii au fost verificate 81 societati comerciale, intreprinderi individuale/familiale si producatori agricoli, fiind aplicate 67 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 120.400 lei si confiscate bunuri in valoare de 6.915 lei, constand in bauturi alcoolice, produse industriale, articole de imbracaminte, etc.