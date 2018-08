In cadrul actiunii au fost retinute 32 permise de conducere din care 15 pentru viteza.

Amenzi de peste 140.000 lei, in doar trei zile. Serviciul Rutier Suceava si formatiunile rutiere din cadrul politiilor municipale si orasenesti au organizat, in perioada 17-19 august, o actiune pe linia prevenirii si combaterii nerespectarii regimului legal de viteza si depistarea conducatorilor auto care conduc vehicule pe drumurile publice dupa ce au consumat bauturi alcoolice. Astfel, au fost aplicate 521 sanctiuni contraventionale in valoare de 144.862 lei, din care 203 pentru incalcarea regimului legal de viteza. Au fost retinute sase certificate de inmatriculare si 32 permise de conducere din care 15 pentru viteza, trei pentru alcool si 14 alte cauze. Un echipaj rutier din cadrul Politiei Municipiului Falticeni a oprit pentru control pe DN 2, pe raza localitatii Vadu Moldovei, autoturismul condus de un barbat de 36 de ani din Ucraina, care circula cu viteza de 86 km/h, pe un sector de drum cu limita de 60 km/h. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,68 mg/l alcool pur in aerul expirat. Ulterior, la spital i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.Un barbat de 67 de ani, din comuna Berchisesti, a fost prins la volan cu o alcoolemie de 0,93 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acesta s-a ales cu dosar penal.