Amenzi de peste 23.000 de lei aplicate de politisti intr-o singura zi, in zona Falticeni.Vitezomanii sunt in capul listei

In cadrul actiunii au fost retinute cinci permise de conducere.

Amenzi de peste 23.000 de lei aplicate de politisti intr-o singura zi, in zona Falticeni. Serviciul Rutier Suceava a organizat, joi, o actiune pe raza de competenta a Politiei municipiului Falticeni si pe DN 2 si DN 2E, pe linia combaterii excesului de viteza si a depistarii conducatorilor auto care conduc vehicule dupa ce au consumat bauturi alcoolice. In cadrul actiunii au fost aplicate 81 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 23.345 lei, din care 45 pentru incalcarea regimului legal de viteza.Au fost retinute cinci permise de conducere, din care unul pentru viteza, doua pentru alcool si doua alte cauze.Totodata au fost retrase doua certificate de inmatriculare si a fost constatata o infractiune. Un tanar de 23 de ani, din comuna Slatina, a condus autoturismul pe DJ 209A, avand o alcoolemie de 0,15 mg/l alcool pur in aerul expirat. A fost sanctionat contraventional si i s-a retinut permisul de conducere.Un barbat de 30 de ani, a condus autoturismul pe DJ 208, din comuna Preutesti, avand o alcoolemie de 0,84 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acesta s-a ales cu dosar penal, ce va fi soluționat procedural.