Amenzi de peste 40.000 de lei date de politisti in zona Garii Burdujeni, in doar patru ore

Amenzi de peste 40.000 de lei date de politisti in zona Garii Burdujeni. Sambata, in intervalul orar 20.00 - 24.00, Politia Municipiului Suceava, in cooperare cu Serviciul Judetean de Politie Transporturi Suceava, a organizat si executat o actiune in zona statiei CFR Suceava Burdujeni si in proximitatea acesteia, pe linia prevenirii si combaterii actelor cu violenta, precum si a faptelor de cersetorie, vagabondaj, consum de bauturi alcoolice sau substante interzise in locuri publice, furt si talharie. La actiunea organizata au participat polisisti din cadrul Politiei municipiului Suceava - Biroul Ordine Publica - Compartimentul Proximitate, Biroul Rutier, Sectia de Politie Burdujeni - Compartimentul Proximitate si Compartimentul Siguranta Publica, Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, Serviciul Ordine Publica si Serviciul Investigatii Criminale in echipe mixte. La actiunea organizata au participat 18 politisti, sase jandarmi si cinci politisti locali, cu opt autospeciale din dotarea structurilor implicate. In cadrul actiunii au fost legitimate 102 persoane si au fost atentionate/avertizate verbal 32 de persoane. Au fost controlate 35 de vehicule si au fost identificate 16 persoane care nu isi justificau prezenta in zona. De asemenea, au fost verificate 25 de obiective, unitati economice, dar si cinci agenti de paza. In cadrul actiunii au fost aplicate 23 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 41.755 lei.Totodata, au fost confiscate bunuri in valoare de 566 lei.In urma controlului efectuat la o unitate de alimentatie publica situata pe strada Gheorghe Doja, s-a constatat ca societatea functioneaza fara a avea autorizatie de functionare eliberata de Primaria Suceava. Societatea a fost sanctionata in conformitate cu prevederile art. 1 lit. a din Legea 12/1991, cu suma de 6.000 lei. Echipajul din cadrul Biroului Rutier efectuand activitati de control trafic rutier a procedat la oprirea unui autoturism condus de catre un tanar din municipiul Suceava.