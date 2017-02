In cadrul actiunii au fost confiscate bunuri in valoare de peste 13.000 lei.

Serviciul de Investigarea Criminalitatii Economice Suceava in cooperare cu reprezentanti ai Directiei Sanitar Veterinare Suceava, a organizat, vineri, o actiune pe raza de competenta, pe linia prevenirii si combaterii ilegalitatilor comise cu ocazia producerii, prelucrarii si comercializarii produselor agroalimentare. In cadrul actiunii au fost aplicate 32 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 57.200 lei. De asemenea, au fost confiscate bunuri in valoare totala de 13.049 lei.