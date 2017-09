Amenzi in valoare de 118.300 lei aplicate de inspectorii ITM Suceava, in luna august

In luna august au fost depistate 39 persoane care desfasurau munca nedeclarata.

Inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Suceava au efectuat, in perioada 01-31 august, 278 controale, din care 195 in domeniul relatiilor de munca si 83 in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Pentru deficientele constatate au fost aplicate 177 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 118.300 lei.

1. Activitatea in domeniul Relatiilor de Munca:

Inspectorii de munca au efectuat 195 controale. In urma controalelor efectuate s-au aplicat 66 desanctiuni contraventionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 74.800 lei.

In luna august au fost depistate 39 persoane care desfasurau munca nedeclarata, din care:

- 30 persoane ale caror contracte individuale de munca au fost transmise in registrul general de evidenta a salariatilor fara respectarea termenului legal.

- noua persoane depistate fara forme legale de angajare care isi desfasurau activitatea la 8 angajatori.

2. Activitatea in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca:

- Inspectorii de munca au efectuat 83 controale. In urma controalelor efectuate s-au aplicat 111 sanctiuni contraventionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 43.500 lei.

Principalele deficiente constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

- nu s-au luat masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor;

- nu s-au efectuat instruirile periodice suplimentare la executarea lucrarilor speciale;

- nu s-au asigurat echipamente de munca fara pericol pentru lucratori;

- echipamentelor de munca nu s-au supus efectuarii verificarilor periodice;

- nu s-a efectuat supravegherea medicala periodica pentru toți lucratorii;

- nu s-au stabilit prin fișele post atribuțiile lucratorilor;

- nu s-au desemnat lucratorii pentru asigurarea masurilor de prim ajutor;

- lipsesc dovezile de acordare EIP;

- nu s-au comunicat evenimentele.

Ca urmare a interogarii registrului general de evidenta a salariatilor s-a constatat faptul ca la data de i septembrie figureaza ca fiind inregistrate 126.055 contracte individuale de munca active din care: 118.719 pe durata nedeterminata si 7.336 pe durata determinata.