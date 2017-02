In cadrul actiunii au fost controlate 116 autovehicule.

Politia municipiului Vatra Dornei a organizat si executat, in cursul zilei de joi, o actiune pe raza de competenta pe linia asigurarii climatului de ordine si liniste publica. In cadrul actiunii au fost controlate 116 autovehicule si au fost aplicate 74 sanctiuni contraventionale in valoare de 18.720 lei. De asemenea, au fost confiscate bunuri in valoare de 474 lei, constand in pachete cu tigari, produse industriale si alimentare.