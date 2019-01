Amenzi in valoare de 22.600 lei aplicate de DSP Suceava in luna decembrie

Directia de Sanatate Publica(DSP) Suceava a anuntat ca in luna decembrie a anului trecut, Serviciul de Control in Sanatate Publica a aplicat pentru neconformitatile constatate 14 amenzi, in valoare totala de 22.600 lei.

Astfel, potrivit DSP Suceava, in cadrul actiunii tematice care a vizat verificarea conditiilor igienico-sanitare din unitatile de alimentatie publica organizatoare de mese festive cu ocazia sarbatorilor de iarna au fost verificate 71 unitati de tip restaurant si pensiuni turistice cu restaurant. Pentru nerespectarea prevederilor legale in vigoare privind modul de efectuare a examinarilor medicale de control periodic si a cursurilor de insusire a notiunilor fundamentale de igiena, lipsa graficului de temperatura pentru spatiile de depozitare a produselor alimentare si depozitarea necorespunzatoare a produselor alimentare au fost aplicate cinci sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 8.000 lei.

"Pe langa aceasta actiune tematica, au mai avut loc 443 de controale care au vizat obiective din categoria aliment si nonaliment. Dintre obiectivele din categoria nonaliment controlate enumeram: o sursa locala proprie de alimentare cu apa potabila, zece unitati de cazare hoteliera, 31 pensiuni turistice, patru zone de locuit, o sectie de productie industriala, 18 unitati de desfacere produse cosmetice, doua unitati de frizerie, coafura, manichiura, pedichiura, 97 utilizatori profesionali de produse biocide, respectiv unitati sanitare, de turism, cabinete de infrumusetare, sase cabinete de medicina de familie, cinci cabinete medicale ambulatorii, 19 cabinete de medicina dentara, un laborator de analize medicale, un laborator de radiologie dentara, un dispensar T.B.C", a precizat Dinu Sadean, seful serviciului Control in Sanatate Publica din cadrul DSP Suceava.

Pentru neconformitatile constatate s-au aplicat doua amenzi, in valoare totala de 6.000 lei, pentru lipsa examinarilor medicale de control periodic si a cursurilor de insusire a notiunilor fundamentale de igiena ale personalului angajat dintr-o unitate turistica si pentru nerespectarea normelor de igiena in zonele de locuit - prin producerea de zgomot - de catre o sectie de productie industriala.

La obiectivele din categoria aliment, inspectorii Directiei de Sanatate Publica au efectuat 194 controale, respectiv la: un producator primar, trei producatori si ambalatori, un distribuitor si transportator, 103 retaileri, 84 unitati din sectorul serviciilor alimentare si doi producatori primari de produse alimentare care vand direct consumatorului final.

Potrivit DSP, sanctiunile contraventionale, in numar de sapte, in valoare totala de 8.600 lei, au fost aplicate in urma constatarii lipsei examinarilor medicale de control periodic si a cursurilor de insusire a notiunilor fundamentale de igiena ale personalului angajat, lipsei graficului pentru inregistrarea temperaturii zilnice de functionare din spatiile frigorifice destinate pastrarii produselor alimentare, depozitarii in conditii necorespunzatoare a produselor alimentare utilizate ca materie prima in unitatea de alimentatie publica.