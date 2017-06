Amenzi in valoare de 74.000 de lei, aplicate in luna mai de ITM Suceava

In cadrul actiunii au fost depistate 160 de persoane care desfasurau munca nedeclarata.

Inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca(ITM) Suceava au efectuat, in perioada 01-31 mai, 333 de controale, din care 243 in domeniul relatiilor de munca si 90 in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Pentru deficientele constatate au fost aplicate 140 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 74.000 lei.

1. Activitatea in domeniul Relatiilor de Munca:

Inspectorii de munca au efectuat 243 controale si s-au aplicat 52 de sanctiuni contraventionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 63.500 lei.

In luna mai au fost depistate 160 de persoane care desfasurau munca nedeclarata.

Deficiente frecvent constatate in domeniul relatiilor de munca:

-neincheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca, anterior inceperii raporturilor de munca;

- netransmiterea, in termenul legal, a contractelor individuale de munca in registrul general de evidenta a salariatilor;

- netransmiterea modificarilor intervenite in registrul general de evidenta a salariatilor;

- nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentara;

- nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la obligatia de a tine evidenta orelor prestate de fiecare salariat;

- nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihna;

- nerespectarea prevederilor legale privind repausul saptamânal.

2. Activitatea in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca:

- Inspectorii de munca au efectuat 90 de controale si s-au aplicat 88 de sanctiuni contraventionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 10.500 lei.

Principalele deficiente constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

- lipsa mijloacelor colective de protectie pentru prevenirea caderii de la inaltime;

- lipsa semnalizarilor de securitate aferente agentilor chimici;

- necomunicare evenimente;

- neefectuarea verificarilor periodice a instalatiilor de legare la pamant;

- nu s-au stabilit prin fisa postului atributiile lucratorilor;

- nedesemnarea lucratorilor pentru asigurarea masurilor de prim ajutor;

- lipsa dovezilor de acordare a echipamentului individual de protectie;

- nedesemnarea persoanelor competente care sa controleze schelele inainte de utilizarea lor, la intervale periodice, dupa perioade de neutilizare sau in alte circumstante care le-ar putea afecta rezistenta sau stabilitatea.

Ca urmare a interogarii registrului general de evidenta a salariatilor s-a constatat faptul ca la data de 1 iunie figureaza ca fiind inregistrate 126.041 de contracte individuale de munca active din care:

- 118.199 pe durata nedeterminata;

- 7.842 pe durata determinata.