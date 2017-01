Amenzi in valoare de 7800 lei pentru pescuit ilegal, aplicate de jandarmii suceveni VIDEO

Amenzi in valoare de 7800 lei pentru pescuit ilegal, aplicate de jandarmi. In perioada 18-24 ianuarie, jandarmii suceveni au desfasurat, in comun cu Asociatia "Bucovina Spinning Club", mai multe actiuni de prevenire si combatere a braconajului piscicol in zona acumularii Rogojesti, din apropierea localitatii Siret si in zona lacului Hantesti, de langa comuna Hantesti. In urma actiunilor desfasurate, au fost aplicate 26 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 7.800 lei. Totodata, au fost ridicate in vederea confiscarii 12 plase confectionate din material textil, dar si de tip monofilament cu dimensiunea totala de aproximativ 3000 metri. "Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava va actiona, si in perioada urmatoare, pentru protejarea fondului piscicol si respectarea cadrului legal care reglementeaza pescuitul", a precizat Nicoleta Andronic, purtator de cuvant Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava.