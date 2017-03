Actiunea s-a desfasurat pe DN 17 pe ruta Suceava-Poiana Stampei.

Amenzi in valoare de aproape 60.000 lei aplicate de politistii rutieri suceveni intr-o singura zi.Serviciul Rutier Suceava si formațiunile de profil din cadrul politiilor municipale si orasenesti a organizat si desfasurat o actiune pe DN 17, ruta Suceava - Poiana Stampei, pe linia combaterii excesului de viteza, una din principalele cauze generatoare de accidente rutiere. In cadrul actiunii politistii au aplicat 109 sanctiuni contaventionale, in valoare de 58.570 lei, din care 78 pentru incalcarea regimului legal de viteza si au retinut 9 permise de conducere, din care opt pentru viteza si unul pentru depasire neregulamentara. Un barbat de 28 de ani, din comuna Cosna, a fost inregistrat de aparatul radar, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, in localitatea Dealu Floreni, cu viteza de 120 km/h, limita fiind de 50 km/h. Un barbat de 66 de ani, din municipiul Campulung Moldovenesc, a fost inregistat de aparatul radar in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, in localitatea Prisaca Dornei, cu viteza de 112 km/h, limita fiind de 50 km/h.