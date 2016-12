In cadrul actiunii au fost controlate 128 de taxiuri si au fost aplicate 24 sanctiuni contraventionale.

Amenzi in valoare de peste 10.000 lei date de politisti taximetristilor din Suceava. La nivelul judetului Suceava politistii au organizat o actiune pentru protejarea drepturilor cetatenilor care se deplaseaza cu taxiuri si cresterea gradului de siguranta rutiera a acestora. Actiunile au fost derulate pentru intervale scurte de timp, maxim doua ore si dispuse aleatoriu pe raza municipiilor judetului. "Defectiunile tehnice ale vehiculelor, nerespectarea legislatiei rutiere de catre soferii de taxi, pun in pericol siguranta clientilor care platesc un serviciu de transport pentru a ajunge la destinatie in siguranta. De asemenea, nerespectarea prevederilor Legii 38/2003 modificata, privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, in special cu referire la pornirea aparatului de taxat si a lampii de semnalizare aferente, aduce prejudicii altor transportatori care respecta legea si au astfel o concurenta neloiala", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava. In cadrul actiunii au fost controlate 128 taxiuri si au fost aplicate 24 sanctiuni contraventionale in valoare de peste 10.000 lei la Legea 38/2003, privind transportul de persoane in regim Taxi.Totodata, au fost testati cu aparatul etilotest 103 soferi. In cadrul actiunii a fost identificat un barbat de 50 ani, din municipiul Suceava, in trafic, la volanul autoturismului cu care efectua transport in regim taxi pe strada Calea Unirii din municipiul Suceava, fara lampa si aparat de taxat si avand defectiuni la sistemul de iluminare. "Politistii recomanda firmelor de transport sa dea dovada de responsabilitate in ceea ce priveste activitatea pe care o presteaza, asigurarea conditiilor tehnice ale vehiculelor utilizate si selectionarea unor soferi cu aptitudini si abilitati profesionale.Politistii atrag atentia prestatorilor de servicii in domeniul transportului rutier sa respecte cu strictete legislatia in vigoare. Totodata, solicitam cetatenilor sa nu apeleze la variante de transport neautorizate, punandu-si viata in pericol, a completat Ionut Epureanu.