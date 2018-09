Amenzi in valoare de peste 320.00 de lei, date de ITM Suceava in luna iulie

Inspectorii de munca au depistat 51 de persoane care desfasurau munca nedeclarata. Astfel au fost sanctionati 25 de angajatori, valoare amenzilor aplicate fiind de 260.000 lei.

Amenzi in valoare de peste 320.00 de lei, date de Inspectoratul Teritorial de Munca(ITM) Suceava in luna iulie. Inspectorii de munca suceveni au efectuat 288 controale, din care 211 in domeniul relatiilor de munca si 77 in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Pentru deficientele constatate au fost aplicate 175 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 321.000 lei.

In domeniul relatiilor de munca, inspectorii de munca au efectuat 211 controale. In urma controalelor efectuate, s-au aplicat 105 sanctiuni contraventionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 321.000 lei. In luna iulie, au fost depistate 51 persoane care desfasurau munca nedeclarata. 39 de persoane munceau la negru, pentru trei persoane contractele de munca nu au fost transmise in registrul general de evidenta a salariatilor pana cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii, iar o persoana a fost gasita la serviciu in perioada in care contractul era suspendat. De asemenea, opt persoane au fost depistate la munca in afara programului de lucru stabilit in baza contractului de munca cu timp partial. Pentru munca nedeclarata, au fost sanctionati 27 de angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 260.000 lei.

In domeniul securitatii si sanatatii in munca inspectorii de munca au efectuat 77 de controale si au aplicat 70 de sanctiuni contraventionale. "In luna iulie, la Inspectoratul Teritorial de Munca au fost comunicate un numar de 20 evenimente. Ca urmare a interogarii registrului general de evidenta a salariatilor, s-a constatat faptul ca, la data de 01 august, figureaza ca fiind inregistrate 127.491 de contracte individuale de munca active din care: 119.650 pe durata nedeterminata si 7.841 pe durata determinata", a precizat Romeo Butnariu, inspector sef Inspectoratul Teritorial de Munca Suceava.