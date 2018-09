Amenzi in valoare de peste 70.000 lei, aplicate intr-o singura zi

Politia municipiului Radauti si Politia orasului Vicovu de Sus, in cooperare cu Politia municipiului Suceava si Serviciul Rutier, au organizat joi o actiune preventiv-reactiva pe raza de competenta pentru reducerea riscului rutier datorat conducerii de vehicule cu viteza excesiva, sau de persoane aflate sub influenta alcoolului, a abaterilor comise de biciclisti si conducatorii de mopede. In cadrul actiunii au fost constatate trei infractiuni si au fost aplicate 176 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 71.610 lei din care 85 pentru incalcarea regimului legal de viteza. Au fost suspendate 12 permise de conducere din care sase pentru viteza si sase alte cauze. Totodata, au fost retinute 4 certificate de inmatriculare si au fost ridicate doua seturi de placute de inmatriculare.Un barbat de 55 de ani, din comuna Galanesti, a fost depistat de politisti in timp ce conducea mopedul pe un DC neclasificat din localitate, fara a poseda permis de conducere. I s-a intocmit dosar penal, ce va fi solutionat procedural.Joi, in jurul orei 18.00, in timp ce actiona pe raza orasului Vicovu de Sus, un echipaj de politie a efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism, insa conducatorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia pe o distanta de aproximativ sase km, pana pe o ulita de pe raza localitatii, unde vehiculul s-a blocat, iar conducatorul auto, a coborat si a incercat sa fuga, fiind urmarit pedestru de politisti, prins, imobilizat si condus la sediul politiei, acesta fiind identificat ca fiind un localnic de 19 ani, care nu poseda permis de conducere. Totodata, intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,52 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Tanarul a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 3.480 lei, fiindu-i retinute certificatul si placutele de inmatriculare ale autoturismului. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.