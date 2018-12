Amenzi pentru fumat aplicate in Bazarul Suceava de politistii locali FOTO

Politistii locali suceveni au aplicat amenzi in valoare de aproape 4.000 lei in Complexul Comercial Bazar din municipiul Suceava. Actiunea a avut loc in data de 18 decembrie si i-a vizat pe cei care fumeaza in Bazar. Astfel au fost aplicate 24 de sanctiuni contraventionale din care 23 de amenzi in valoare de 3.900 lei si un avertisment scris.

"Astfel de actiuni vor avea loc si in perioada ce urmeaza. Scopul actiunilor este acela de a-i determina pe fumatorii din Bazar(comercianti si cumparatori), sa fumeze in locurile special amenajate, producerea unui incendiu punand in pericol integritatea fizica a persoanelor, dar si intreruperea activitatii in complexul comercial", a precizat Ovidiu Doroftei, seful Politiei Locale Suceava.