Amenzi si confiscari de material lemnos de peste 100.000 de lei, in cateva ore. Actiune IPJ Suceava

Amenzi si confiscari de material lemnos in valoare de peste 100.000 de lei, dupa o actiune de cateva ore a IPJ Suceava. Echipe de control constituite din politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice si specialisti din cadrul Garzii Forestiere Suceava au desfasurat o actiune de verificare a unor agenti economici din judetul Suceava, care desfasoara activitate legata de exploatarea, transportul, debitarea si comercializarea materialului lemnos. Actiunea a vizat agentii economici de pe raza judetului Suceava despre care se detineau date ca savarsesc ilegalitati in domeniul achizitiilor, prelucrarii si comercializarii materialului lemnos cu scopul de a se sustrage de la plata taxelor si impozitelor datorate statului. Au fost verificate doua societati comerciale si doua transporturi de lemn, fiind constatate 8 contraventii, in valoare de 22000 lei.S-a confiscat material lemnos in valoare totala de 104991,78 lei. Cu ocazia controlului efectuat la S.C.FOREST SRL Slatina la punctele de lucru situate in comuna Dorna Candreni, s-au constatat urmatoarele: un plus de masa lemnoasa de 63,32 mc lemn rotund rasinoase in valoare de 12826,7 lei si 130,39 mc cherestea rasinoase in valoare totala de 83319,21 lei. Masa lemnoasa cu un volum total de 193.71 mc. si o valoare de 96145,91 lei a fost confiscata.