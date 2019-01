Amezi in valoare de peste 95.000 lei, aplicate de politistii suceveni in doar doua zile

In cadrul actiunii 17 soferi au ramas fara permise de conducere

Polisitii suceveni au aplicat in doar doua zile amenzi in valoare de peste 95.000 lei. Astfel, in perioada 19-20 ianuarie, Serviciul Rutier Suceava si formatiunile de profil din cadrul politiilor municipale si orasenesti au organizat pe raza judetului actiuni preventiv-reactive, pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul vitezei excesive. In cadrul actiune au fost aplicate 219 sanctiuni contraventionale in valoare de 95.710 lei, din care 143 pentru incalcarea regimului legal de viteza. De asemenea, au fost retinute 17 permise de conducere, din care opt pentru viteza, sapte pentru depasire neregulamentara si doua pentru alte abateri.