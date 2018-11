In cadrul actiunii au fost aplicate 508 de sanctiuni contraventionale in valoare de 308.845 lei. Au fost ridicate 34 de permise de conducere pentru viteza, alcool, depasiri neregulamentare si alte abateri.

Ampla actiune a politistilor rutieri din Suceava, Iasi, Botosani, Neamt si Bistrita Nasaud pentru prevenirea si combaterea accidentelor rutiere pe fondul vitezei excesive si consumului de bauturi alcoolice. Actiunea s-a desfasurat in data de 23 noiembire, intervalul orar 12.00-20.00 si 24 noiembrie, intervalul orar 16.00-00.00. In cadrul actiunii au fost aplicate 508 de sanctiuni contraventionale in valoare de 308.845 lei. Au fost ridicate 34 de permise de conducere pentru viteza, alcool, depasiri neregulamentare si alte abateri.

Starea tehnica a vehiculelor a fost o prioritate a politistilor, fiind retinute 43 de certificate de inmatriculare si 17 seturi de placute de inmatriculare. De asemenea, politistii au constatat in flagrant opt infractiuni, toate la regimul rutier.

Vineri, un barbat a fost depistat in trafic pe strada Victoriei din orasul Vicovu de Sus fara a poseda permis de conducere. De asemenea, acesta a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,14 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Vinri, in jurul orei 17.20, un barbat din comuna Arbore, a condus autoturismul pe DJ 198 avand o alcoolemie de 1,37 mg/l alcool pur in aerul expirat. I s-a intocmit dosar penal.

Sambata, un barbat a condus autotursimul pe DJ 174F Saru Dornei, iar la controlul efectuat cu aparatul etilotest a rezultat valoarea de 0,30 mg/l alcool pur in aerul expirat.

"Politistii atrag inca o data atentia cu privire la respectarea regimului legal de viteza, conform marcajelor si indicatoarelor rutiere si adaptarea in permanenta a vitezei de deplasare la conditiile de drum. Viteza excesiva si consumul de alcool genereaza accidente cu urmari din cele mai grave!", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.