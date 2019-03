Ampla actiune a politistilor rutieri din Suceava si Bistrita Nasaud

In cadrul actiunii au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de peste 45.000 lei.

Serviciul Rutier din cadrul I.P.J. Suceava impreuna cu politistii rutieri din cadrul I.P.J. Bistrita Nasaud au organizat o actiune preventiv-reactiva pe DN 17, pentru reducerea riscului rutier datorat vitezei excesive sau neadaptate la conditiilor de drum, una din principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave. In cadrul actiunii au fost aplicate 113 sanctiuni contraventionale, in valoare de 45.810 lei, din care 76 pentru incalcarea regimului legal de viteza. Politistii au retinut 11

permise de conducere, din care cinci pentru viteza si sase pentru depasiri neregulamentare.

Astfel, un barbat de 38 de ani din comuna Radaseni a fost depistat de politisti in timp ce conducea autovehiculul pe DN 17 pe raza localitatii Molid cu viteza de 101 km/h, pe un sector de drum cu limita de 50 km/h. Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional si i s-a retinut permisul de conducere.