Ampla actiune derulata de politistii suceveni pentru securizarea parcurilor de pe raza municipiului Suceava. Actiunile zilnice desfasurate in perioada 06 - 10 septembrie au avut ca scop asigurarea climatului de ordine si siguranta publica, fiind vizate prevenirea talhariilor stradale, a furturilor din genti si buzunare, prevenirea faptelor de violenta stradala si a altor acte de tulburare a ordinii si linistii publice. In fiecare zi din cadrul actiunii, intre orele 15.00 - 19.00, politistii de prevenire si politistii de proximitate au mers in parcurile de pe raza municipiului Suceava si au purtat discutii cu cetatenii in vederea responsabilizarii si informarii acestora in vederea reducerii riscului victimal, fiind distrubuite materiale educative. Totodata, in perioada 06- 10 septembrie, in intervalul orar 21.00-01.00 Politia Municipiului Suceava a organizat si executat o actiune preventiv - reactiva pe linia prevenirii si combaterii actelor cu violenta comise in zona parcurilor si a altor locatii de pe raza de competenta. La actiunea organizata au participat politistii Politiei Municipiului Suceava - Biroul Ordine Publica - Compartimentul Proximitate si Compartimentul Siguranta Publica si Patrulare, Biroul Investigatii Criminale si Biroul Rutier, in echipe mixte formate din lucratori din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Suceava - Detasamentul Mobil si lucratori din cadrul Politiei Locale Suceava. Actiunile s-au desfasurat in urmatoarele zone: Albina, Curcubeu, Cartierului Obcini, Orizont, strada Jean Bart din Cartierul Burdujeni, zona localurilor Biblioteca, Studenteasca, pe strada Alexandru cel Bun(la locul de joaca pentru copii), Parcul Central, Parcul Sipote, zona Bebelusu(vis-a-vis de catedrala), proximitatea societatii Mihalex din Cartierul Marasesti, Parcul Simion Florea Marian si in Parcul Trei Barbosi.La actiunea organizata au participat 88 lucratori, din care 40 politisti, 24 jandarmi si 24 lucratori Politie Locala, actionand zilnic zece politisti, sase jandarmi si sase politie locala cu zece autospeciale din dotarea celor trei structuri implicate. Obiectivele actiunii au fost prevenirea si combaterea faptelor antisociale, in special a celor cu violenta, ce se comit de regula in zona parcurilor si altor localuri de agrement; verificarea legalitatii masurilor luate de administratorii localurilor pe linia asigurarii pazei; identificarea persoanelor care comercializeaza sau consuma substante cu efect halucinogen si luarea masurilor legale impotriva acestora; supravegherea si monitorizarea persoanelor predispuse la fapte antisociale si care in aceasta perioada pot intreprinde actiuni menite sa tulbure ordinea si linistea publica; identificarea persoanelor straine de localitate care nu isi justifica prezenta pe raza de competenta; depistarea persoanelor urmarite si a celor care se sustrag executarii pedepselor; sanctionarea celor care incalca prevederile legale; identificarea persoanelor care cersesc sau care vagabondeaza si induc un sentiment de securitate publica.In cadrul actiunilor organizate au fost legitimate 676 persoane legitimate, dispunandu-se masura avertismentului/avertizarii pentru 114 persoane pentru diverse acte care incalcau normele de convietuire sociala. De asemenea, au fost controlate 52 de vehicule. Au fost legitimate 120 de persoane straine de localitate, fiind conduse la sediul politiei 8 persoane. Au fost controlate 53 de bagaje si au fost verificate 97 de obiective si 17 agenti de paza. In cadrul actiunii au fost aplicate 31 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 7.720 lei, din care: la Legea 61/1991, - 16, in valoare de 1.500 lei iar la OUG 195/2002 - 15, in valoare de 6.220 lei. Sambata, ora 23.00, in fata autogarii, pe strada Armeneasca, din municipiul Suceava a fost identificat un barbat de 39 de ani, din municipiul Suceava, om al strazii, care era diagnosticat cu tuberculoza, iar prezenta sa in comunitate constituia un grav pericol pentru sanatatea publica. Dupa identificare, acesta a fost internat in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava in vederea continuarii tratamentului. Toate persoanele identificate sub influenta bauturilor alcoolice sau care vagabondau au fost indepartate din zona parcurilor, fiind directionate catre domiciliile lor, iar in unele cazuri dispunandu-se transportul la unitati medicale. Pozitiv este faptul ca pe perioada celor cinci zile de actiune nu a fost inregistrata nici o sesizare privind infractiuni stradale in zona parcurilor, cetatenii avand premisele de a se bucura de momente de relaxare in deplina siguranta.