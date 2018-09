Ampla actiune desfasurata de politistii din Marginea. In doua zile au fost aplicate amenzi in valoare de peste 3.000 lei

In cadrul actiunii au fost testati cu aparatul etilotest 65 de conducatori auto.

Ampla actiune desfasurata de politistii din Marginea. Peste 20 de politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr.3 Marginea au actionat timp de doua zile pentru cresterea gradului de siguranta public si prevenirea accidentelor rutiere. Potrivit oamenilor legii, actiunea a vizat in principal respectarea legislatiei rutiere si identificarea celor care conduc vehicule sub influenta bauturilor alcoolice. Au fost constatate 16 infractiuni in flagrant si au fost aplicate 13 sanctiuni contraventionale. In perioada 15- 16 septembrie, Sectia 3 Politie Rurala Marginea a organizat o actiune pe raza de competenta pentru prevenirea si descurajarea faptelor de natura penala si contraventionala, asigurarea vizibilitatii elementului politienesc pe caile de acces ce converg spre lacasurile de cult si zonele de agrement si combaterea accidentelor si blocajelor rutiere, pe principalele artere de circulatie cu risc accidentogen ridicat cat si pe strazile secundare. Au fost testati cu aparatul etilotest 65 de conducatori auto. In cadrul actiunii au fost constatate in flagrant 16 infractiuni, toate la regimul circulatiei rutiere. De asemenea, au fost aplicate 13 sanctiuni contraventionale, in valoare de 3.190 lei.Totodata, au fost retinute doua certificate de inmatriculare, din care unul pentru lipsa RCA si unul pentru lipsa ITP. Tot in cadrul actiunii au fost ridicate si doua seturi de placute de inmatriculare.Sambata, in jurul orei 11.00, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, a oprit pentru control pe DJ 209K, din comuna Volovat, mopedul condus de un localnic de 18 ani. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca tanarul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie auto, iar mopedul nu este inregistrat sau inmatriculat, numarul fiind atribuit unui alt moped. Tanarul s-a ales cu dosar penal.Sambata, in jurul orei 20.00, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, a oprit pentru control pe un DC neclasificat din satul Tibeni, comuna Satu Mare, mopedul fara numar de inregistrare, condus de un barbat de 24 de ani, din comuna Dornesti. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca barbatul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie auto. Totodata, intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,81 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul neinregistrat", "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural. Duminica, in jurul orei 16.00, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea a oprit pentru control pe DJ 178, din comuna Volovat, mopedul condus de un localnic de 25 de ani. In urma verificarilor, politistii au constatat faptul ca barbatul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie auto, iar mopedul nu este inmatriculat sau inregistrat, numarul de inregistrare fiind atribuit unui alt moped. Totodata, intrucat emana halena alcoolica, tanarul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,80 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul neinregistrat", "conducerea unui vehicul cu numar fals de inmatriculare", "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".



Duminica, in jurul orei 21.00, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea a oprit pentru control pe un drum comunal neclasificat, denumit popular "Tecioara", din comuna Horodnic de Sus, autoturismul condus de un barbat de 23 de ani din comuna Zvoristea si in care se afla ca pasager, sotia sa de 28 de ani, tot din comuna Zvoristea. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca barbatul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie auto, autoturismul fiindu-i incredintat pentru a fi condus pe drumurile publice de sotia sa. In cauza s-a intocmit dosar penal, barbatul de 23 de ani fiind cercetat sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", iar femeia de 28 de ani sub aspectul comiterii infractiunii de "incredintarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care stia ca nu poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.Duminica, in jurul orei 22.20, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, a oprit pentru control pe un drum comunal neclasificat, denumit popular "spre Vad", din comuna Volovat, autoturismul condus de un localnic de 31 de ani. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca barbatul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie auto. Totodata, intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,13 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In cauza s-a intocmit dosar penal pentru comiterea infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".