Ampla actiune pentru prevenirea accidentelor rutiere cauzate de viteza excesiva

In cadrul actiunii au fost aplicate 243 de sanctiuni contraventionale pentru incalcarea regimului legal de viteza.

Politistii Serviciului Rutier, impreuna cu politistii de la formatiunile de profil din teritoriu, au desfasurat, in perioada 11-12 noiembrie, o actiune pe linia combaterii excesului de viteza, dar si pentru constatarea si sanctionarea altor genuri de abateri generatoare de evenimente rutiere grave. Astfel, toate autospecialele dotate cu aparate radar au actionat zilnic pe drumurile nationale si europene. Au fost aplicate 345 sanctiuni contraventionale, in valoare de 138.880 lei, din care 243 pentru incalcarea regimului legal de viteza. Au fost ridicate 21 de permise de conducere, dintre care 8 pentru fapte privind incalcarea regimului legal de viteza, iar 13 pentru abateri de alta natura. De asemenea, politistii au retinut doua certificate de inmatriculare. Duminica, in jurul orei 16.00, un tanar de 23 de ani, din municipiul Radauti, a fost depistat de politisti in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, pe raza orasului Frasin, cu viteza de 113 km/h in localitate. "Politistii atrag inca o data atentia cu privire la respectarea regimului legal de viteza, conform marcajelor si indicatoarelor rutiere si adaptarea in permanenta a vitezei de deplasare la conditiile de drum. Viteza excesiva si depasirile neregulamentare genereaza accidente cu urmari din cele mai grave!", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant I.P.J. Suceava.