Ampla actiune rutiera a politistilor in zona Radauti FOTO VIDEO

Ampla actiune rutiera a politistilor in zona Radauti. In doar cateva ore au fost retinute zece permise de conducere. Serviciul Rutier Suceava si formatiunile de profil din cadrul politiilor municipale Suceava si Radauti si ale orasului Vicovu de Sus au organizat, vineri, o actiune pe raza municipiului Radauti, a oraselor Cajvana, Milisauti, Solca si Vicovu de Sus precum si a comunelor arondate, pentru reducerea riscului rutier datorat conducerii de vehicule de catre persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice. La actiune au participat peste 50 de politisti cu 20 de autospeciale de politie. In cadrul actiunii au fost constatate patru infractiuni la regimul rutier. De asemenea, au fost aplicate in doar cateva ore 151 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 85.040 de lei. Au fost retinute pentru diverse abateri la regimul rutier si pentru consum de alcool zece permise de conducere. De asemenea, au fost retrase sapte certificate de inmatriculare retrase si au fost ridicate doua seturi de placute de inmatriculare. Vineri, in jurul orei 04.40, un echipaj de politie rutiera a oprit pentru control DJ 209G, din comuna Straja, autoturismul condus de un localnic de 65 de ani. Intrucat prezenta halena alcoolica, politistii i-au solicitat conducatorului auto sa se supuna testului cu aparatul alcooltest, insa acesta a refuzat, motiv pentru care, a fost condus la spital, unde, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Soferul s-a ales cu dosar penal, ce va fi solutionat procedural.