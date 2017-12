Ampla actiune rutiera a politistilor pe raza localitatilor Radauti, Vicovu de Sus si Siret FOTO

In cadul actiunii au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare totala de aproape 20.000 lei.In cadrul actiunii politistii au prins la volan un barbat cu o alcoolemie de 0,77 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Ampla actiune rutiera a politistilor pe raza localitatilor Radauti, Vicovu de Sus si Siret. In cadrul actiunii au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare totala de aproape 20.000 lei. Politistii din cadrul Politiei Municipiului Radauti, Politiei Orasului Vicovu de Sus si Politiei Orasului Siret, au desfasurat o actiune pentru cresterea gradului de siguranta rutiera pe drumurile nationale, judetene si comunale din zona de competenta. "Politistii au actionat in intervale orare prestabilite pentru reducerea riscului rutier datorat conducerii de vehicule sub influenta alcoolului, a excesului de viteza si a abaterilor comise de biciclisti si conducatorii de mopede.Zonele si intervalele orare de actiune au fost stabilite prin raportare la evolutia situatiei operative si a indicatorilor dinamici pe linie de politie rutiera inregistrati in ultima perioada, scopul actiunii fiind prevenirea si descurajarea faptelor de natura penala si contraventionala, asigurarea vizibilitatii elementului politienesc in mediul stradal in scopul mentinerii unui climat de ordine si siguranta publica si cresterea gradului de siguranta rutiera", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava. Astfel, in cadrul actiunii au fost aplicate 43 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 19.850 lei si au fost constatate trei infractiuni la regimul rutier. Au fost retinute patru permise de conducere si au fost retrase patru certificate de inmatriculare(folii neomologate si defecsiuni tehnice). De asemenea, a fost retinut un set de placute de inmatriculare. Miercuri, in jurul orei 18.30, un barbat de 28 de ani, din judetul Botosani, a fost depistat de politisti in timp ce conducea autoturismul pe DN 17A, pe raza comunei Dornesti, avand o alcoolemie de 0,77 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care, a fost condus la spital, unde, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Acesta s-a ales cu dosar penal. Miercuri, in jurul orei 20.00, un barbat de 40 de ani din municipiul Radauti a fost depistat de politisti in timp ce conducea autoturismul pe strada Volovatului din localitate, avand o alcoolemie de 0,63 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care, a fost condus la spital, unde, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal ce va fi solutionat procedural.