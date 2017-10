Ampla actiune rutiera a politistilor suceveni. 186 de soferi au fost testati cu aparatul etilotest FOTO

In cadrul actiunii au fost aplicate 193 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 81.000 lei.

Politistii din cadrul Politiei Municipiului Suceava au desfasurat o ampla actiune pentru cresterea gradului de siguranta rutiera in municipiul Suceava dar si in zona rurala arondata. La actiune au fost cooptati si politisti rutieri din cadrul Politiei Municipiului Radauti si Politiei Orasului Vicovu de Sus. Actiunea a fost organizata in data de 26/27 octombrie, fiind vizate principalele cauze generatoare de accidente grave, respectiv nerespectarea regimului legal de viteza, depasirile neregulamentare si consumul de alcool la volan. In intervalul orar 14.00 – 20.00 actiunile au fost directionate in special pe drumurile nationale si europene pentru identificarea celor care conduc cu viteza excesiva, iar dupa orele 20.00 s-a actionat in interiorul localitatilor pentru identificarea celor care conduc vehicule sub influenta bauturilor alcoolice.La actiune au participat peste 60 de politisti cu 28 de autospeciale de politie. Au fost verificate 343 de autovehicule identificate in trafic si au fost testati cu aparatul etilotest 186 de conducatori auto. Au fost aplicate 193 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 81.210 de lei. Au fost retinute pentru diverse abateri la regimul rutier, in special pentru depasiri neregulamentare si viteza excesiva 18 permise de conducere. De asemenea, au fost retrase 31 certificate de inmatriculare. In cadrul actiunii au fost constatate cinci infractiuni, toate la regimul rutier. Joi dupa amiaza, un tanar de 21 ani din Capu Codrului, comuna Paltinoasa, a fost depistat in municipiul Suceava in timp ce conducea autoturismul cu numar de inregistrare provizoriu. Procedandu-se la verificarea numarului de inregistrare s-a stabilit faptul ca a fost atribuit altui autoturism. In cauza s-a intocmit dosar de cercetare penala, sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea pe drumul public a unui vehicul cu numere false de inmatriculare". Joi seara, un barbat de 46 din comuna Darmanesti, a fost depistat in timp ce conducea autoturismul, avand dreptul de conducere suspendat, iar in urma testarii cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 0,63 mg/l alcool pur in aerul expirat. In cauza s-a intocmit dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea sub influenta alcoolului" si "conducere cu permisul suspendat". Tot joi seara, un barbat de 63 ani comuna Patrauti, a fost depistat pe DJ. 209D pe raza comunei Mitocu Dragomirnei in timp ce conducea autoutilitara, avand dreptul de conducere suspendat. In cauza s-a intocmit dosar ce cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere". In noaptea de joi spre vineri, un tanar de 23 ani din comuna Arbore, a condus autoturismul pe D.J. 178, pe raza localitatii Botosana, avand o concentratie alcoolica de 0,82 mg/l alcool pur in aerul expirat. In cauza s-a intocmit dosarul penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".