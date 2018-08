Ampla dezbatere, la Casa de Pensii Suceava, asupra noii Legi a Pensiilor. Vezi noutati VIDEO

In cadrul discutiilor, directorul executiv al Casei Judetene de Pensii Suceava,Constantin Boliacu, a prezentat noile reglementari care vor fi aduse de catre proiectul legii pensiilor si principalele avantaje ale acestora.Pe marginea celor prezentate, au luat cuvantul reprezentantii organizatiilor si sindicalisti.S-au prezentat pareri,sugestii si propuneri privind continutul proiectului de lege.

La sediul Casei Judetene de Pensii a avut loc marti dimineata o dezbatere pe marginea proiectului Legii Pensiilor care urmeaza sa fie supus discutiei Parlamentului. Intalnirea a fost organizata de conducerea Casei Judetene de Pensii Suceava si au participat reprezentanti ai sindicatelor, pensionarilor, patronatelor si ai societatii civile. Intalnirea a avut loc in scopul identificarii unor potentiale variante de imbunatatire.

In cadrul discutiilor, directorul executiv al Casei Judetene de Pensii Suceava,Constantin Boliacu, a prezentat noile reglementari care vor fi aduse de catre proiectul legii pensiilor si principalele avantaje ale acestora.Pe marginea celor prezentate, au luat cuvantul reprezentantii organizatiilor si sindicalisti.S-au prezentat pareri,sugestii si propuneri privind continutul proiectului de lege. Discutiile au fost ample si au vizat atat sfera asiguratilor,cat si sfera pensionarilor actuali.Au fost depuse materiale cu continutul pe larg al tuturor propunerilor, care au fost preluate de catre Casa Judeteana de Pensii Suceava.Constantin Boliacu ne-a declarat ca va fi intocmita o nota referitoare la rezultatele acestei intalniri, care impreuna cu materialele depuse, va fi transmisa catre Casa Nationala de Pensii Publice.



Modificari aduse de proiectul de lege



Noua lege prevede ca se poate pensiona persoana ce a realizat cel putin stagiul minim de cotizare, de 15 ani, dar sunt asimilati in categoria pensionarilor si nevazatorii care au realizat o treime din stagiul complet de cotizare. In stagiul de cotizare s-au introdus masteratul si doctoratul, a precizat directorul executiv al Casei Judetene de Pensii Suceava. De asemenea, proiectul aduce noutati in ceea ce priveste conditiile de pensionare pentru femei, varsta standard de pensionare reducandu-se cu 6 ani pentru femeile care au realizat stagiul minim de cotizare si au cel putin 3 copii nascuti si crescuti pana la 16 ani. Mai mult, proiectul noii Legi a Pensiilor introduce pensia de invaliditate. Pensia va fi calculata dupa o noua formula, a explicat Constantin Boliacu, si anume numarul total de puncte inmultit cu valoarea punctului de referinta. Valoarea punctului de pensie va fi de 1.265 de lei in 2019, 1.775 de lei in 2020 si 1875 de lei in 2021. Noua lege va introduce si cuantumul minim al pensiei, un prag minim sub care pensia rezultata din aplicarea formulei de calcul nu poate cobora.'Noi salutam aparitia acestei legi pentru ca ea vine cu un plus in sistemul de pensii', a declarant Gabriel Buliga, liderul filialei judetene a CNSLR Fratia, unul din cei care au discutat in cadrul intalnirii pe baza proiectului legislativ.